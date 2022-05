Politiet aksjonerte – bankansatte siktet for grov korrupsjon

NTB

Nordea mistenker at de har betalt ut totalt 150 millioner kroner i lån basert på uriktige opplysninger. Fem personer er pågrepet i en stor politiaksjon.

To av dem er ansatt i Nordea og er siktet for grov korrupsjon. De øvrige tre er siktet for medvirkning til dette.

– Det er omfanget som gjør at det anses som grovt, sier politiadvokat Kristin Rusdal i Oslo-politiet til NTB.

Nordea anmeldte saken

Ifølge henne mistenker Nordea at de har delt ut totalt 150 millioner kroner i lån basert på uriktig informasjon. Nordea avdekket dette i mars og anmeldte saken til politiet.

Rusdal opplyser til NRK at noen av forholdene i siktelsen går tilbake til 2018.

De fem pågrepne skal nå avhøres, og politiet vil i løpet av tirsdag vurdere om de skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Mistankegrunnlaget er at de har tilknytning til lånesøknader som er basert på forfalsket dokumentasjon til Nordea, sier Rusdal til VG.

Stor politiaksjon

Sivilkledd politi aksjonerte mot Nordeas hovedkontor i Norge, på Majorstuen i Oslo, i 8-tiden tirsdag morgen.

Samtidig slo politiet til mot flere privatadresser i Oslo i en større aksjon som omfatter over 50 politiansatte.

VG skrev tirsdag morgen om hvordan flere personer har fått banklån ved hjelp av mellommenn, såkalte låneagenter, mot en betaling på flere hundre tusen kroner i kontanter.

En av dem sa at bakmenn han samarbeider med, har kontakter på innsiden av banken, og at dette dreier seg om Nordea.

Alvorlig

– Forholdene som er avdekket, kan tyde på regelbrudd og knytter seg til utlån av penger, opplyser kommunikasjonssjef Christian Steffensen i Nordea til Finansavisen.

Banken ser på det som har skjedd, med største alvor, og Nordea har fortløpende dialog med politiet om saken.

– Nordea har nulltoleranse for regelbrudd og tar alle nødvendige skritt overfor de to ansatte. I første omgang er de to ansatte suspendert, sier Steffensen.

Han ønsker ikke å si noe om hva slags stillinger eller nivå de to jobber i.