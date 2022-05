Nato-vennlige SV-politikere på grensen mot Russland

NTB

I Sør-Varanger, Norges eneste kommune med grense mot Russland, har SV tre representanter i kommunestyret. Alle er for norsk Nato-medlemskap.

Gruppeleder Elin Mathisen sier til Klassekampen at verden ser annerledes ut etter Russlands invasjon 24. februar, og at dette er noe SV må ta inn over seg.

– Dette forandrer veldig mye, og det bør påvirke Nato-politikken til SV, sier hun og legger til at hun ikke synes noe særlig om programpunktet om å melde Norge ut av forsvarsalliansen.

Hennes SV-kollega i kommunestyret, Harald Sunde, er skeptisk til mye av det Nato gjør, men likevel positiv til at Norge er medlem.

– Jeg er blant annet skeptisk til amerikanske baser, men har kommet fram til at det er nødvendig å ha gode internasjonale samarbeidsavtaler, sier Sunde.

– Det har jo vist seg at vi har en nabo som er mye mindre vennlig enn vi trodde.

Varaordfører Pål K. Gabrielsen, som er valgt inn for SV, men senere har meldt seg ut, er også positiv til Nato-medlemskap, både for Norge, Sverige og Finland,

Den lokale SV-lederen Amy Brox Webber understreker at lokallaget ikke har tatt opp saken på et partimøte ennå. SV skal bruke tiden fram til årsmøtet i 2023 til å diskutere om de skal stå fast ved målet om utmelding eller endre linje i Nato-spørsmålet.