Enighet for sykehusansatte sykepleiere

NTB

Spekter og Norsk Sykepleierforbund er enige om lønnsoppgjøret for sykepleier som jobber på sykehusene.

Enigheten omfatter helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital, skriver Spekter i en pressemelding like før midnatt.

Resultatet innebærer blant annet en økning av minstesatsene. Sykepleie skal heretter tjene minst 538.000 kroner etter 10 år, mens spesialsykepleiere og jordmødre skal tjene minst 602.000 kroner.

– Oppgjøret ga en profil i tråd med våre krav og en god samlet inntektsøkning for våre medlemmer innenfor rammene for forhandlingene. Vi fikk også gjennomslag for at natt-tillegget heretter skal gis helt ut vaktens lengde fram til senest klokken 8, sier Sykepleierforbundets leder , Lill Sverresdatter Larsen.