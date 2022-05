Merkedag i Oslo: Null coronasmittede

Tidligere teststasjon for corona på Blindern Campus ved Universitetet i Oslo. Nå er det historie. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Søndag registrerte Oslo kommune ingen nye coronasmittede – for første gang på nesten to år. Nasjonalt er smittetallet også det laveste siden august 2020.

– Søndag var en merkedag for Oslo – det var første dagen siden 2. august 2020 at det ikke er registrert noen nye smittede i byen, sier helsebyråd Robert Steen i en pressemelding.

Han påpeker at det fortsatt kan komme nye versjoner av viruset, og at kommunen vil fortsette å vaksinerte grupper.

– Men pandemien er nå over i den formen vi kjente den. Dagen med flest registrerte smittede var 28. januar i år da vi hadde 6.015 smittede, sier Steen.

Tall fra FHI viser at det nasjonalt ble registrert 39 smittetilfeller søndag. Det er det laveste tallet siden 23. august 2020 da det var 19 smittetilfeller nasjonalt.

– Sier noe om hvor tilpasningsdyktige vi mennesker er

Det hører med til historien at folk kan være smittet uten å registrere seg, og at det langt ifra er like utstrakt testaktivitet som tidligere i pandemien.

Helsebyråden i Oslo benytter anledningen til å reflektere litt over den dramatiske perioden folk har vært gjennom:

– Vi har hatt dager da vi levde under svært strenge begrensninger i Oslo, og da det føltes som det aldri ville ta slutt. Nå har vi null registrerte smittede, og det føles helt naturlig, og vi lever livene som normalt igjen. Det sier noe om hvor tilpasningsdyktige vi mennesker er.