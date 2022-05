Mann pågrepet etter ran på Bryne

NTB

En 18 år gammel mann ble mandag pågrepet etter ranet av en bensinstasjon på Brynet natt til mandag. Mannen er siktet for grovt ran.

– Vedkommende er kjent for politiet fra andre forhold. Han ble pågrepet i sitt eget hjem. Politiet har gjennomført ransaking og gjort beslag hos mannen. Siktede er foreløpig ikke avhørt, sier seksjonsleder Per Gunnar Kvame for etterretning og etterforskning Per Gunnar Kvame ved Jæren politistasjon i en pressemelding.

Videre opplyser de at de ikke vil opplyse om hva som ble beslaglagt hos mannen.

Det var natt til mandag like etter klokken 02.00 at politiet fikk en melding om at bensinstasjonen Shell på Bryne hadde blitt utsatt for et væpnet ran.

Gjerningspersonen skal ha truet til seg et mindre pengebeløp og tobakk, før vedkommende forsvant. Etter gjennomgang av videoovervåkingsmateriale ble mannen pågrepet og siktet for ranet.