Tre delt i to – voldsomt lynnedslag i Oslo

Et tre ble truffet av lynet og falt over veien ved Bygdøy kirke i Oslo mandag. Les mer Lukk

NTB

Et lynnedslag delte mandag et stort tre ved Bygdøy kirke i Oslo i to. Store deler av treet ramlet over veien, men det er ikke meldt om skader.