Seriesvindler Marie Madeleine Steen er død

Ble 64 år gammel.

20. april i år ble storsvindler Marie Madeleine Steen funnet død. Det bekrefter politiet til Dagbladet.

– Det ble besluttet obduksjon, og det skal være snakk om et naturlig dødsfall, sier avsnittsleder Per Morten Hvattum i etterforskningsavdelingen til Lillestrøm-politiet til avisen.

Steen ble funnet på leilighetshotellet Kasjotten, som i sin tid var et fengsel på Skjetten på Romerike.

22 bedragerier i Danmark

Advokaten for Steens etterlatte bekrefter også bortgangen.

Steen fikk sin første dom i 1992 og har siden den gang vært dømt for en rekke bedragerier.

I 2018 ble hun dømt til et halvannet år fengsel i Danmark for 22 bedragerier som ble begått i landet fra 2014 til 2018. Hun ble samtidig utvist fra Danmark og fikk et innreiseforbud på tolv år.

Byttet navn flere ganger

I Sverige har hun fått kallenavnet «Nordens største bedragerske», mens i Danmark har 61-åringen vært hovedperson i podkasten «Kvinden med den tunge koffert» i Politiken, skriver NTB.

Fødenavnet til Steen var Inger Marie Nerby, og hun vokste opp på Raufoss på Toten.

Steen har byttet navn i Folkeregisteret flere ganger, skriver VG.