Mann funnet død ved tursti i Vesterålen

NTB

En mann ble søndag funnet død ved en tursti på Melbu i Vesterålen. Så langt er det ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart, ifølge politiet.

Den døde er en mann i 20-årene med tilknytning til Hadsel, opplyser Nordland politidistrikt. Mannens pårørende er varslet.

Mannen ble funnet søndag kveld, og et område rundt funnstedet ble sperret av.

– Der vi står i saken nå, er det ingenting som tyder på at det er noe straffbart bak dødsfallet. Det er for tidlig å si noe om dødsårsaken, vi er veldig tidlig i etterforskningen, sier politifullmektig Kine Reierth i Nordland politidistrikt til NTB.

Det var vitner som fant mannen, som meldte fra til politiet. Reierth sier at det er tatt beslag i saken, men vil ikke gå inn på hva det dreier seg om.

Grunnen til at politiet omtaler dødsfallet som mistenkelig, er at dødsårsaken ikke er klar, og at det er åpnet etterforskning.

– Vi er tidlig i saken, så det er fortsatt etterforskningsskritt som gjenstår, som avhør av vitner og sporsikring, sier Reierth.

Politiet ber om tips i saken, blant annet fra personer som kan ha observasjoner fra området søndag ettermiddag. Den døde skal rutinemessig obduseres i håp om å avklare dødsårsaken, melder politiet.