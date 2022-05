NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 30. mai.

Tyskland skal bruke 100 milliarder euro på å ruste opp forsvaret

Regjeringen og opposisjonen i Tyskland ble i natt enige om å bruke 100 milliarder euro på å fornye landets forsvar. Bakteppet er Russlands krigføring i Ukraina.

Summen tilsvarer drøyt 1.000 milliarder kroner. Avtalen ble inngått søndag kveld etter ukevis med harde forhandlinger. Rammene betyr at Tyskland kommer til å oppfylle Nato-målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar.

Eks-geriljasoldat og populist videre til annen valgrunde i Colombia



Eks-geriljasoldaten Gustavo Petro og den populistiske eiendomsmagnaten Rodolfo Hernández møtes i andre valgomgang i det colombianske presidentvalget.

62 år gamle Petro hadde etter at mer enn 97 prosent av stemmene var talt opp drøyt 40 prosent av stemmene og kan bli landets første venstreorienterte president noensinne. Bak ham følger den populistiske eiendomsmagnaten Rodolfo Hernández med 28 prosent.

Vrak etter fly med 22 om bord funnet i Nepal

Vraket etter flyet som forsvant i Nepal med 22 personer om bord søndag, er mandag morgen funnet, opplyser hæren i Nepal. Det er ikke meldt om overlevende. Forsvaret har tvitret et bilde av vraket med flydeler spredt rundt i fjellsiden.

Flygelederne mistet kontakt med det 43 år gamle Twin Otter-flyet til Tara Air da det søndag var på vei fra Pokhara 200 kilometer øst for Katmandu til Jomsom i Mustang-distriktet.

Bensinstasjon ranet på Bryne

Bevæpnet politi jaktet i natt på mannen som ranet Shells-stasjonen i Arne Garborgs vei på Bryne.

– Betjeningen kontaktet oss like etter klokken 2 og meldte at en mann med pistol hadde kommet inn og truet til seg et ukjent pengebeløp, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB. Ingen kom fysisk til skade i forbindelse med ranet.

Nye nødpassregler

Feriereiser kvalifiserer ikke lenger til nødpass, etter at nye og strengere regler trådte i kraft natt til mandag. Innstrammingen skal sikre muligheten toil å skaffe seg nødpass for dem som kan dokumentere at de er i en nødsituasjon og oppfyller kravene. Detaljer om de nye reglene ligger på politiets nettsider.