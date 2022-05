Mann funnet skutt på Mortensrud i Oslo

Politiet er på stedet etter at en person ble funnet skutt på Mortensrud i Oslo søndag kveld. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Politiet var søndag kveld fremdeles på Mortensrud i Oslo med store mannskaper etter at en mann ble funnet skutt. Mannen tilstand er alvorlig, men stabil.

Politiet fikk melding om saken søndag klokka 19.23.

– Vi ble oppringt av et vitne som sa at en person var skutt og befant seg ved Mortensrud kirke. Da politiet kom hit, fant vi en mann skutt og han er alvorlig skadd, men ikke kritisk. Han er kjørt til Ullevål sykehus, forteller politiets innsatsleder på stedet, Gunnhild Finne Nilsen, til NTB.

Mannen som er skutt er i slutten av 20-årene, opplyser Nilsen til Avisa Oslo. Politiets operasjonsleder, Gjermund Stokkli, opplyser til NTB klokka 22.40 at mannens tilstand er alvorlig, men stabil.

Da var også politiets innsats ved og rundt stedet der den skadde var funnet fremdeles i full aktivitet.

Politiet søker både etter én eller flere personer som har stukket fra stedet og etter en bil. De jobber også med å finne ut hvor skytingen har skjedd.

– Dette er funnstedet, men ikke åstedet. Så det er det vi jobber med: Å finne et åsted, ta avhør av involverte parter og innhente opplysninger for å prøve å finne ut hvem gjerningspersonene er, sier Nilsen.

Til TV 2 opplyser hun at mannen skal ha blitt kjørt til Mortensrud kirke etter at han ble skutt. En bil på stedet der den skadde mannen ble funnet skal undersøkes av etterforskerne.

Politiet er mannsterkt på stedet og søker over et stort område med politihelikopter. Bakgrunnen for hendelsen er ikke kjent.