Oslo vil åpne for høyhus på opp til 125 meter

NTB

For å motvirke at Oslo blir «bilbasert», foreslår kommunen å åpne for høyhus på opptil 125 meter rundt Oslo S – og bygninger på opp mot 70 meter andre steder.

– Vi ønsker å vurdere å bygge flere høyhus på sentrale steder med god kollektivdekning for å unngå at byen sprer seg utover og blir bilbasert. Ved å bygge høyhus noen steder vil vi kunne ha lavere bebyggelse andre steder, sier byråd for byutvikling i Oslo Hanna E. Marcussen (MDG) i en pressemelding.

Mandag sender kommunen ut et forslag til ny høyhusstrategi på høring. Dagens høyhusstrategi er nesten 20 år gammel.

Ny definisjon

I den nye strategien defineres høyhus som bygninger på over 42 meter, i motsetning til gjeldende høyhusstrategi som i hovedsak åpner for bygninger på mellom 28 og 42 meter

– Det åpnes for vurdering av høyhus opptil 125 meter rundt Oslo S. De øvrige angitte områdene skal ikke ha bygninger på over 70 meter. I gjeldende strategi er det kun i områdene rundt Oslos S det kan bygges over 42 meter, skriver kommunen.

Oslos nåværende høyeste bygning, Oslo plaza, er 117 meter høy.

Tretten områder

I planen defineres det 13 områder i byen hvor høyhus kan vurderes, altså bygninger på over 42 meter. Det er snakk om Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Oslo S (Bjørvika, Bispevika og Vaterland), Sentrum nord (strekningen langs Ring 1 mellom Vaterland og Holbergs plass), Lysaker, Skøyen, Majorstuen, Nydalen, Forskningsparken, Bryn og Filipstad.

Det er kun Filipstad og Helsfyr som er nye områder, de andre ligger inne i høyhusstrategien fra tidligere.

– Det vil ikke være fritt fram for høyhus, tvert imot! Det vil vurderes i hvert enkelt tilfelle og alle høyhus må bygges som foregangsprosjekter med tanke på arkitektur, miljø og bærekraft. Det er viktig at vi bygger med god kvalitet både ute og inne, og at høyhus tilpasses omgivelsene der vi eventuelt tillater dem, sier Marcussen.