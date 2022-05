Espen Nakstad advarer nordmenn på ferie: – De tar stikkprøver

Hvis du skal på utenlandstur i sommer, er det lurt å lese coronareglene til landet du skal til på forhånd.

Etter to år med pandemi og reiserestriksjoner, er det mange nordmenn som skal på ferie i utlandet denne sommeren.

Selv om det meste er tilbake til normalen, er det viktig å passe på at du har coronapasset på plass hvis du skal på ferie til en av disse populære destinasjonene: Italia, Portugal, Spania, Kypros, Malta, Frankrike eller Tyskland.

– De tar stikkprøver

Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), forklarer hva som må være på plass.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Ved innreise kreves coronasertifikat eller tilsvarende dokumentasjon for vaksinasjon, tidligere sykdom eller testing, sier han til TV 2.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at neppe alle turister kontrolleres.

– I disse syv landene brukes coronasertifikatet for alle over tolv år, og noen steder for de over seks år. Det er nok slik at de tar stikkprøver, og ikke slik at man kontrollerer alle, sier Nakstad til TV 2.

Vil skrote coronapasset

Videre sier Nakstad at bruken av coronapass har avtatt gradvis mer og mer de siste månedene.

På Utenriksdepartementet sine nettsider finner du spesifikk informasjon for hvilke regler som gjelder for hvert enkelt land.

Tidligere denne uken uttalte FHI at de mener ordningen med coronapass bør skrotes.