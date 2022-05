To MDG-politikere kjemper om ordførervervet i Oslo

To MDG-politikere melder seg til å ta over ordførervervet når Marianne Borgen (SV) gir seg etter åtte år. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Etter åtte år er det på tide at MDG overtar ordførervervet i Oslo fra SV, mener MDGs Rauand Ismail og Tom Kristian Berger. Begge melder seg til jobben.

– Jeg er så glad i byen min at jeg kunne tenke meg å være ordfører, hvis partiet mitt og velgerne vil det, sier Ismail til Aftenposten.

Han er i dag bystyrerepresentant, mens Berger er politisk rådgiver for bystyregruppen til MDG og vara til bystyret.

– Jeg brenner genuint for denne byen og folkene som bor her og drømmer om å gjøre den grønnere, kulere og bedre å bo i, sier Berger.

Selv om MDG har vært det neste største partiet i byrådet etter Ap i to perioder, har de valgt å gi ordførervervet til SV og Marianne Borgen.

Fylkesleder Sigrid Heiberg i Oslo MDG sier partiet så langt ikke har tatt stilling til om de skal stille med en egen byrådslederkandidat og ordførerkandidat i neste valg.

Hun sier partiet har vært fornøyd med Marianne Borgen som ordfører og derfor valgte å gå til valg på henne som ordfører i 2019.

– Men nå som hun har sagt at hun gir seg, så er det naturlig for oss å vurdere å stille med en egen kandidat. Som ordfører har en ganske mye definisjonsmakt, så det tenker jeg er spennende for oss å vurdere, sier Heiberg.

Marianne Borgen varslet i februar at hun gir seg etter kommunevalget neste år. Hun har da hatt åtte år i ordførerstolen.