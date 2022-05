Slagsmål i Tromsø etter mesterligafinalen

NTB

Da Real Madrid hadde slått Liverpool i Champions League-finalen i Paris, barket flere fotballfans sammen på et hotell i Tromsø sentrum.

– Vi har per nå oversikt over fire mistenkte og to fornærmede på stedet. To av de mistenkte skal ha kastet stoler mot andre. En av de mistenkte har status som pågrepet, melder Troms politidistrikt.

En av de involverte skal ifølge politiet ha knekt nesen.

Det skal ha vært nærmere 700 gjester til stede på visningen av Champions League-finalen der Real Madrid vant 1-0 over Liverpool, skriver VG.