Norges ukjente seriemorder

Roger Haglund ble av Eidsivating lagmannsrett våren 1994 funnet skyldig i tre overlagte drap, et ran med døden til følge, et væpnet bankran og kidnapping i Tistedal.

Familiefar og kaldblodig morder.

Norge er et av verdens minst drapstette land. Seriedrap er en sjeldenhet. Heldigvis.

ABC Nyheter har tidligere skrevet om de verste av dem. Egentlig en uttømmende liste. Arnfinn Nesset, Belle Gunnes (født Størsetjare), Dennis Nilsen, Edgar Antonsen og Anne og Marit Forrestadstuen.

Men vi glemte én.

Tistedalsdrapsmannen.

Det finnes en kort artikkel om ugjerningene hans på Wikipedia, men navnet er ikke oppgitt.

Dette er historien om østfoldmannen Roger Haglund.

Fiaskodrapsranet

Haglund hadde allerede drept tre mennesker da han bestemte seg for å rane den lokale kjøpmannen i Tistedal lille julaften 1992.

I retten forklarte han at han han gikk hjemmefra med en ladd hagle, oppdaget kjøpmannens bil, knuste bilruta og satte seg inn for å vente på at han ble ferdig på jobb, skriver TV 2 i en lengre sak om seriedrapsmannen.

Det som skal bli Haglunds siste forbrytelse blir en tragisk fiasko. Kjøpmannen sitter igjen i bilen med et hagleskudd i nakken. Ved siden av ham ligger posen med dagens omsetning. En rekordstor sum. 79.000 kroner. Posen med melk og pinnekjøtt er borte. Den har Roger Haglund.

Han har tatt med seg feil pose.

Langs fluktruta finner politiet fotspor og en båt med spor av blod.

Myrderiene



Drapet utenfor Quick-butikken bidrar til at politiet endelig begynner å se drapene i Tistedal i sammenheng.

Søskenparet som ble brutalt knivdrept og ranet i sitt hjem i 1991. Pensjonisten som ble drept og dumpet i en komposthaug et år senere.

Men det er ikke drapene som først skal sparke bein på Roger Haglund.

15. april 1992 blir Halden Sparebank-filialen på Låby ranet med en hagle. På jakt etter ransmannen spiller NRK av et lydopptak fra ranet, med et håp om at noen kjenner igjen stemmen.

Det er det flere i Tistedal som gjør. De mener at den tilhører den temperamentsfulle fembarnsfaren Roger Haglund.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Roger Haglund i retten i 1994. I bakgrunnen forsvareren Janne Kristiansen i samtale med aktor, Statsadvokat Lasse Qvigstad. Les mer Lukk

Avslørt



Tidlig morgen 30. april i 1993 blir Haglund pågrepet etter å ha levert sin yngste datter på skolen.

Han får beskjed om at han er siktet for bankranet året før.

Politiet finkjemmer huset hans, uten å fortelle ham hva de leter etter eller finner. Som at tapen som ble funnet i båten etter drapet på kjøpmannen, er den samme som er surret rundt høyttalerne i huset hans.

Avgjørende bevis finner politiet noen dager senere. Sykkelen til drapsofferet Roger Rød, han som ble funnet i en komposthaug, ligger demontert og forsøkt skjult på loven til Haglunds svigerforeldre i Sverige.

Nå tilstår Haglund.

Så trekker han tilståelsen, men tilstår igjen i retten, hvor han også forsøker å legge skylden på en annen, en avdød som han refererer til som «vedkommende».

Lovens strengeste straff



Haglund blir i retten beskrevet som kald, uten anger og en einstøing. Han blir koblet til et dobbeltdrap i Sverige, men noen tiltale blir aldri tatt ut. I 1994 dømmes han for tre drap, et ran med døden til følge og væpnet ran.

Til 21 års fengsel og fem års sikring. Det siste er det som i dag er blitt erstattet med forvaring, og innebar at Haglund i prinsippet kunne blitt holdt bak mur og jern livet ut.

Men i 2006 slipper han ut. I 2011 dør han 73 år gammel, som en av norgeshistoriens verste seriemordere.