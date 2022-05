NTB

To personer ble alvorlig skadd i en motorsykkelulykke på Nordstrand i Oslo lørdag kveld.

Alle nødetater rykket ut til krysset Ekebergveien/Nordstrandsveien der motorsykkelen og en bil kolliderte.

Politiet opplyser at årsaken til ulykken skyldes at bilisten brøt vikeplikten. De to på motorsykkelen er kjørt til sykehus.

Veien er åpnet igjen for normal ferdsel.