Person fastklemt i trefellingsulykke i Kvinnherad

NTB

En person fikk et tre over seg og ble fastklemt i en fellingsulykke lørdag i Kvinnherad i Vestland.

Brannvesenet fikk melding om ulykken klokken 11.41.

– En person har fått et tre over seg og er fastklemt over lårene, sier vaktkommandør Morten Frantzen til Bergens Tidende.

Ulykken skjedde på privat tomt, ifølge Frantzen. Personen skal være våken og bevisst.

– Brannvesenet rykker ut til stedet for å frigjøre personen og bistå helse, opplyser Frantzen.