NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 28. mai.

Trump: Texas-skoleskytingen viser at flere bør eie våpen

Skoleskytingen i Uvalde i Texas der 21 mennesker ble drept denne uka viser at flere amerikanere bør eie våpen, ikke motsatt, ifølge ekspresident Donald Trump.

Våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) hadde møte i Houston fredag, og Trump var blant talerne. Han sa at ondskap ikke er en grunn til å avvæpne lovlydige borgere, men en av de aller beste grunnene til å væpne dem.

Ukraina frykter å bli omringet i Donbas

Ukraina kan bli nødt til å trekke styrker ut av Luhansk-regionen øst i landet i takt med at russerne gjør framskritt.

Bekymringen er at de siste soldatene som holder stand i Luhansk, i verste fall ende opp som dem som ble igjen i den beleirede byen Mariupol i ukevis før de til slutt overga seg, skriver Reuters.

Meduza: Russland planlegger ny fullskala offensiv i Ukraina

Kreml vurderer en ny offensiv mot Kyiv, selv om de ikke klarte å kapre den ukrainske hovedstaden i starten av krigen, ifølge den uavhengige nettavisa Meduza.

Kilder nære Kreml og den russiske regjeringen sier at lederskapet i Putins parti Forent Russland har blitt sikre på at en fullskala seier i Ukraina er mulig innen året er omme, skriver The Guardian, som omtaler saken.

Kritisk for mann etter kanovelt i Nordland

Tilstanden til mannen som ble hentet opp av sjøen etter å ha veltet i kano i Forfjorden ved Medby i Nordland, er kritisk. Mannen var bevisstløs da han ble hentet opp av sjøen.

Politiet ble varslet om ulykken av familiemedlemmer. Det skal ikke ha vært flere involverte enn mannen, som ble fløyet til UNN i Tromsø.

Den røde armé-stifter løslatt etter 20 år i fengsel

Fusako Shigenobu, stifteren av den en gang så fryktede japanske, venstreradikale gruppa Røde armé, ble løslatt lørdag etter å ha sonet 20 år i fengsel.

76 år gamle Shigenobu var blant verdens mest fryktede kvinner på 70- og 80-tallet da gruppa utførte flere angrep verden over til støtte for Palestina.

Melding om skytevåpen på utested i Stavanger

Flere bevæpnede politipatruljer rykket natt til lørdag ut til et utested på Skagenkaien i Stavanger etter melding om personer som bar på kniv og skytevåpen.

Politiet søkte grundig etter de angivelige skytevåpnene uten resultat, men det ble gjort beslag av kniv. Det ble ikke meldt om noen voldshendelse i forbindelse med denne episoden, og ingen ble skadd.