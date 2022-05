Stillingsutlysning som søker etter «babes» kan være ulovlig

NTB

Klesbutikken Brandy Melville søker etter «babes» som kan jobbe i butikken. Det mener Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan være ulovlig.

– Hvis uttrykket «babes» i annonser indikerer at kun jenter kan søke på stillingen, så kan dette være brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, sier kommunikasjonssjef Edin Babic i LDO til TV 2.

I stillingsannonsen skriver den populære italienske kleskjeden at de leter etter «babes som kan jobbe 3–4 dager i uka og som sommerhjelp.» De ber også søkere legge ved et profilbilde og Instagram-bruker i søknaden sin.

Annonsen har fått kraftig kritikk fra flere, og heller ikke Arbeidstilsynet er imponert.

– Dette er svært kritikkverdig, og slike holdninger hører historien til. For det første avgrenser man jobbannonsene til unge jenter som ser ut på en spesiell måte, for det andre brukes det begreper som ikke hører hjemme i en stillingsutlysning, uavhengig av hvordan man definerer ordet «babes», sier leder for tilsynets svartjeneste, Vigleik M. Aas.

Fungerende leder i Press – Redd Barna Ungdom, Isaac Elstad Røssnes, sier til KK at det virker som kjeden ser etter en bestemt type jente uavhengig av kvalifikasjoner, og kaller bruken av ordet «babes» nedverdigende.

NTB og flere andre norske medier har forsøkt å få kontakt både med kjedens norske butikk og det europeiske kontoret, men har ikke fått svar.