Undersøkelse: Norsk mat er populært

NTB

Andelen som legger vekt på norskprodusert mat når de går i butikken, har økt med 5 prosentpoeng til 53 prosent, viser Ipsos' Spisefaktaundersøkelse.

– De viktigste faktorene når folk velger mat i butikken, er at det er ferskt, sunt, har lav pris og produsert i Norge. Av disse topp 4-faktorene er det produsert i Norge som viser den største økningen med hele 5 prosentpoeng fra 2019 til 2021, sier Tove Larsen, Brand Research Director i Ipsos Norge i en pressemelding fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Småbarnsforeldre har blitt mye mer opptatt av norskprodusert mat siden 2019, og andelen som legger vekt på dette, har økt med 13 prosentpoeng.

– Tallene snakker for seg selv; folk vil ha norsk mat. Regjeringen har en klar ambisjon om å øke selvforsyningsgraden. Det er derfor svært oppløftende at norske forbrukere så tydelig viser at de støtter opp om norsk matproduksjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.