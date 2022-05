Mann skrev SMS mens han kjørte – dundret inn i bilen foran i 100 kilometer i timen

NTB

En mann i 30-årene er dømt til seks måneders fengsel for uaktsomt drap etter at han kjørte inn i en stillestående bil i 100 kilometer i timen på E6.

Det var 3. januar i 2020 at det hadde oppstått kø nord for Follotunnelen på E6 i retning Oslo etter en trafikkulykke. En mann i 30-årene som kom kjørende i en Land Rover så ikke køen, og kjørte inn i den bakerste bilen i køen i 100 kilometer i timen, rundt 800 meter fra tunnelens utløp.

I bilen han kjørte inn i satt et ektepar. Mannen i ekteparet døde tre dager senere av skadene han ble påført i kollisjonen, mens kona hans ble lam fra brystet og ned.

I desember i fjor ble mannen som kjørte Land Roveren dømt til 120 dagers fengsel, men påtalemyndigheten anket. Nå har Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen til seks måneders fengsel.

I lagmannsretten hevdet mannen at han fiklet med bilradioen før kollisjonen. Etterforskningen har imidlertid vist at han sendte en tekstmelding på mobiltelefonen sin fem sekunder før kollisjonen, og retten mener at mannen skrev meldingen umiddelbart før den ble sendt.

Retten peker på at mannen hadde fri sikt i rundt 800 meter fra tunnelutløpet, og at han med en hastighet på 100 kilometer i timen hadde 25 sekunder på å registrere at bilene sto stille inntil han var 100 meter fra dem.

– Når oppmerksomheten da i så stor grad rettes mot telefonen, innebærer det etter lagmannsrettens syn at siktede har utvist grov uaktsomhet over noe tid, står det i dommen.