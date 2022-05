Nordmenn harryhandlet for 2,1 milliarder kroner i første kvartal

NTB

Nordmenn har funnet veien til butikkene over grensa igjen etter pandemien. Grensehandelen er imidlertid ikke på samme nivå som i 2019.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn la igjen 2,1 milliarder kroner på grensehandel i årets tre første måneder.

Det er naturligvis en økning fra de to pandemiårene: i første kvartal 2021 estimerte SSB grensehandelen i første kvartal til 20 millioner kroner, men da var det strenge restriksjoner på trafikken over grensa i hele perioden. I 2020, da mesteparten av mars ble preget av coronapandemien og nedstengingen av Norge, endte grensehandelen i første kvartal på 1,7 milliarder kroner.

I 2019, det seneste normalåret, endte handelen over grensa på 3,9 milliarder kroner.

Summen nordmenn handler for når de reiser over grensa er imidlertid den samme som før: drøyt 2.000 kroner i gjennomsnitt per tur. Samtidig viser varehandelsindeksen at omsetningsvolumet i norsk dagligvarebransje faller i mars i takt med økende grensehandel.