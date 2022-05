Nesten dobbelt så mange har tatt flåttvaksine i år

NTB

Stadig flere tar vaksine mot TBE-viruset, som spres av flått. FHI råder alle som ferdes mye i skog og mark der viruset er til stede, til å vurdere vaksine.

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) som FHI har hentet ut for NTB, viser at 22.494 personer har tatt til sammen 28.335 doser med vaksine mot TBE-viruset så langt i år.

Det er nær en dobling fra samme periode i fjor, da 13.504 personer tok til sammen 15.428 doser.

Vaksinen beskytter mot skogflåttencefalitt, også kalt TBE-virus, som gir infeksjoner i hjernen og ryggmargen. Sykdommen rammer veldig forskjellig, men den kan i enkelte tilfeller gi svært alvorlig sykdom og langvarige problemer.

Kystområder

Vaksineanbefalingen fra FHI er som følger:

– I Norge bør det vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått langs kysten i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Risikoen for smitte er høyest i disse områdene.

Hos apotekkjeden Apotek 1 merker de økt pågang. De opplyser å ha solgt dobbelt så mange vaksiner mot flått hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi ser at flere er opptatt av å beskytte seg i flåttsesongen, og særlig de som har skaffet seg hund eller katt under pandemien, har økt risikoen for å få flått inn i huset, sier farmasøyt Maren Lima i Apotek 1 i en epost til NTB.

Tre doser

I Norge regnes flåttsesongen fra april til november, men allerede i februar ble det rapportert om aktive flått på Sørlandet. De fleste flåttbitt er ufarlige, men de kan i verste fall gi virussykdommene TBE og borreliose. Det finnes ingen vaksine mot borreliose.

Rådgiver Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret opplyser til NTB at de får mange henvendelser om TBE-vaksinen. Hun påpeker at det er tre doser i grunnvaksinasjonen, og at det ofte hender at folk glemmer å ta alle dosene, eller tar dosene til feil tid.

– Vaksinen kan tas når som helst på året, men det anbefales å påbegynne vaksinasjon på høsten/vinteren i god tid før flåttsesongen begynner. Vaksinen settes med sprøyte i overarmen, skriver Flåttsenteret i sine vaksinasjonsanbefalinger.