Den internasjonale Bookerprisen glapp for Jon Fosse

NTB

Jon Fosse var nominert til Den internasjonale Bookerprisen for det tredje og avsluttende bindet i «Septologien», men prisen gikk til indiske Geetanjali Shree.

Sent torsdag kveld ble det klart at Jon Fosse og den amerikanske oversetteren Damion Searls ikke fikk den gjeve prisen for boken «Eit nytt namn», som på engelsk har fått tittelen «A New Name».

Derimot var det Geetanjali Shree og oversetter Daisy Rockwell som ble hedret med årets pris. Det er første gang prisen går til en bok skrevet på et indisk språk, og det er også første gang en roman oversatt fra hindi vinner, melder Den internasjonale Bookerprisen.

Den internasjonale Bookerprisen er en av verdens mest prestisjefylte litterære priser. Den deles ut til årets beste skjønnlitterære bok som er oversatt til engelsk. Prisen er på 60.000 pund, tilsvarende om lag 720.000 kroner.

Den internasjonale Bookerprisen er delt ut siden 2005. Fosse ble også nominert i 2020 for den første boken i «Septologien». Roy Jacobsen ble nominert for boken «De usynlige» i 2017.