Mann funnet død etter redningsaksjon på Senja

NTB

En mann i 60-årene ble torsdag kveld funnet død etter å ha falt ned fra fjellet Grytetippen på Senja. Politiet sier redningsaksjonen var krevende.

En stor redningsaksjon ble iverksatt etter melding om fallulykken ved det populære turmålet torsdag ettermiddag. Ulykken skjedde i et bratt og krevende terreng hvor det fremdeles var snø.

– Det var en krevende aksjon. Ved hjelp av alpin redningsgruppe gjorde vi funn, dessverre med et annet utfall enn vi håpet, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt til NTB.

Politiet meldte om hendelsen klokka 14.23 torsdag. I 17.45-tiden ble det funnet en sekk, og mannen i midten av 60-årene ble funnet mellom klokken 20.30 og 21, opplyser Nilsen.

Både luftambulanse, redningshelikopter og politihelikopter deltok i aksjonen. Også mannskaper fra Røde Kors ble utkalt. Det krevende terrenget gjorde at politiet trengte hjelp fra Norske alpine redningsgrupper for å ta seg fram til og hente ut mannen.

Politiets innsatsleder Frode Lahelle opplyser til NRK at det var et turfølge som meldte fra om at de så mannen falle. De hadde gått deler av turen sammen, men han var ikke en del av følget.

Det er fint vær i området og mulig å gå både til fots og med ski på fjellet. Grytetippen er 885 meter høy og er et populært turmål.