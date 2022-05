A-ha avlyser flere konserter

A-ha-vokalist Morten Harket har fortsatt problemer med stemmen, og bandet må derfor avlyse ytterligere to konserter. Dette bildet ble tatt under en konsert i Ålesund i 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

NTB

A-ha avlyser konsertene i London fredag 27. mai og i Birmingham lørdag 28. mai fordi Morten Harket fortsatt har problemer med stemmen.

– Bandet er utrolig skuffet over at vi må avlyse flere konserter i Storbritannia, vårt andre hjem, på grunn av fortsatt sykdom, skriver de på Twitter, ifølge VG.

A-ha spilte i Oslo Spektrum fredag 20. mai, men måtte avlyse konserten samme sted dagen etter fordi Morten Harket ble diagnostisert med akutt laryngitt – en betennelse i strupe og stemmebånd. Av samme grunn måtte også to planlagte konserter i Bournemouth 24. mai og Liverpool 25. mai avlyses.

Bandet er for tiden på turneen «Hunting High and Low Live», som skulle ha vært holdt i 2020, men ble coronautsatt. Andre del av konserten er en framføring alle låtene fra «Hunting High and Low,» debutplata som kom ut i 1985.