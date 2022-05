Politiet har startet etterforskning av klimaaksjon i stortingssalen

NTB

Oslopolitiet er i gang med å etterforske klimaaktivister fra Extinction Rebellion som i forrige uke limte seg fast på publikumsgalleriet i stortingssalen.

Det bekrefter pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Det var 18. mai at spørretimen i stortingssalen ble avbrutt, og representantene forlot salen etter at aktivister fra Extinction Rebellion limte seg fast på publikumsgalleriet og ropte slagord.

Stortinget valgte å anmelde aktivistene etter aksjonen.

– Stortinget måtte avbryte sine forhandlinger på grunn av aksjonen på galleriet. Det ser vi alvorlig på. Det er svært viktig at Stortinget kan avholde sine møter i trygge rammer og uten fare for avbrytelser. Det er viktig for demokratiet, og det er derfor vi har besluttet å anmelde dette, sa stortingspresident Masud Gharahkhani i forrige uke.