Barnehage brenner ned i Kragerø

NTB

Det brøt ut brann i Kalstad barnehage i Kragerø torsdag morgen. Hele barnehagen kommer til å brenne ned.

Det opplyste Sørøst politidistrikt klokken 10.30 torsdag.

Naboer til barnehagen meldte fra om brannen i Frydensborgveien i 9-tiden. Da brannvesenet kom til stedet, sto det åpne flammer ut fra østsiden av bygget.

– Brannvesenet meldte raskt at de hadde fått slukket de største flammene, men det brant inne i veggene, og det viste seg at det var vanskelig å slukke helt, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NRK.

Etter hvert brant den ene delen av barnehagen helt opp, og taket raste sammen. Brannfolkene konsentrerte seg dermed om å hindre spredning til andre bygg eller vegetasjon.

– Vi var bekymret en stund for at det skulle spre seg til terrenget, men etter hvert fikk vi kontroll. Likevel har vi ikke klart å hindre at hele barnehagen står i full fyr, sier innsatsleder Kim Stokke til Varden.

Bilder fra stedet viser åpne flammer og mye røyk. Beboere i nærheten er bedt om å lukke vinduer og ventiler som følge av røyken, ifølge Kragerø Blad Vestmar.

Også brannmannskap fra Agder bisto i slukkingen, opplyser 110-sentralen Agder.

Barnehagen er stengt på grunn av Kristi himmelfartsdag, og det var derfor ingen personer i bygget da brannen brøt ut.