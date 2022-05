Enighet i bryggerimeklingen

NTB

Partene i bryggerimeklingen ble på overtid natt til torsdag enige. Det blir dermed ingen streik i bryggeribransjen.

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men rett før klokka 2 opplyste partene at de var kommet fram til en løsning.

– Vi er fornøyde med å ha blitt enige med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i meklingen om Bryggeri- og mineralvannsoverenskomsten, sier Nikolai Astrup Westlie, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO Mat og Drikke, i en pressemelding.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 3,7 prosent.

Effektiv mekling

– Meklingen har vært effektiv, og har funnet sted i en konstruktiv tone. NHO Mat og Drikke har fastholdt vår posisjon i det prinsipielle spørsmålet som var hovedårsaken til at forhandlingene i første omgang ikke ført fram. Samtidig har vi blitt enig med NNN om å tydeliggjøre prosessen rundt lokale forhandlinger, noe vi forstår har vært viktig for arbeidstakersiden, sier Westlie.

I tillegg til utvalgsarbeid om ny struktur på tariffavtalen, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om å øke minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget, et generelt tillegg til alle på 4 kroner, øke ansiennitetstillegget etter ett år, justere fagarbeidertillegget og en ny tekst om gjennomføring av lokale forhandlinger.

Fått gjennomslag

– Vi har fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier tariffansvarlig i NNN Jarle Wilhelmsen i en pressemelding.

– Det har vært en tøff runde, i en mekling får man det aldri helt nøyaktig slik man vil, men vi har kommet langt i denne runden og må si oss fornøyd med resultatet, sier Wilhelmsen.

Resultatet skal nå ut til uravstemning blant medlemmene i NNN, der fristen er 17. juni. Etter at oppgjøret er godkjent skal det gjennomføres lokale forhandlinger.