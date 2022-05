Ny smell for Flyr i første kvartal

NTB

Flyr tapte 212 millioner kroner i første kvartal, trass i passasjerinntekter på 78 millioner kroner. Etter skatt tapte selskapet 211 millioner kroner.

Til tross for det de beskriver som et utfordrende marked med coronapandemi og krig i Ukraina, mener Flyr at det er gode utsikter når det går mot sommersesongen.

Selskapet melder om stor bestillingspågang og sier de får inn tre nye fly, blant dem de to første av seks fabrikknye Boeing 737–8 som skal leveres i 2022.

– Flyr utvikler seg etter planen. Med over en million solgte billetter kan vi trygt si at vårt produkt har blitt godt mottatt i markedet, og vi er veldig glade for den positive utviklingen etter en lang periode sterkt preget av pandemien. Vi er nå forberedt for sommersesongen. Vi tilbyr 44 ruter til 38 reisemål, og tidlige bestillinger indikerer en betydelig oppgang i aktiviteten fremover, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør Flyr.

I løpet av fjoråret tapte Flyr 419 millioner kroner.