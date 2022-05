NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 25. mai.

Spørretimen i Stortinget

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) vil delta i den muntlige spørretimen klokka 10.

Ministermøte i Østersjørådet i Kristiansand

Onsdag fortsetter ministermøtet i Østersjørådet i Kristiansand med deltakelse fra utenriksministre fra ti land og EU. Rådet har ikke møtt siden 2013, på grunn av Russlands folkerettsstridige overtakelse av ukrainsk territorium i 2014. Møtet begynte tirsdag.

Toårsdag for George Floyds død

Onsdag er det to år siden George Floyd ble drept av politiet under en pågripelse i Minneapolis i USA. Politidrap av svarte har vært i søkelyset i USA de siste årene, særlig etter drapet på Floyd, og det oppsto store demonstrasjoner mange steder i verden for to år siden.

Åpning av Festspillene i Bergen

Klokka 12.30 er det åpningsseremoni for Festspillene i Bergen på Torgallmenningen. Dronning Sonja er til stede, statsminister Jonas Gahr Støre deltar og kulturminister Anette Trettebergstuen taler. Festspillene varer til 8. juni, og feirer 70 år i år.

Seriekamper i Eliteserien og Toppserien

Onsdag klokka 18 møtes er det eliteseriekamper mellom blant annet Bodø/Glimt og Strømsgodset, mens Lillestrøm møter Vålerenga klokka 20.

I Toppseriens ellevte runde spilles fem kamper. Brann møter Røa på hjemmebane, mens Rosenborg møter Lillestrøm.

Finale i Conferenceligaen

Bodø/Glimts overmenn Roma møter onsdag kveld Feyenoord til finale i Tirana.