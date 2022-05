NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 25. mai.

21 drept i skoleskyting

19 barn og to voksne ble drept i en skoleskyting i den amerikanske delstaten Texas i går, viste en oppdatert oversikt fra myndighetene i natt norsk tid. Den antatte gjerningsmannen er død og ikke medregnet i dødstallet.

Skytingen var den verste skoleskytingen i USA siden Sandy Hook-skytingen i Connecticut i 2021. USAs president Joe Biden sa i natt at det er på tide å stå opp mot våpenlobbyen. Det er på tide å handle, sa presidenten.

Ingen streik i Oslo kommune

Det blir ingen streik i Oslo kommune etter at partene i meklingen kom til enighet over et døgn på overtid. Heller ikke lærerne i Oslo går ut i streik ettersom alle fagforbund er enige.

Rammen for meklingsløsningen er den samme som i KS-området på 3, 84 prosent. Partene er blant annet enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18.800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 33 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022.

Brudd i tarifforhandlingene i kraftsektoren

EL og IT Forbundet brøt i natt forhandlingene med Energi Norge om tariffoppgjøret for 2022. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren, tidligst i midten av juni.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør hvor det blir forhandlet om både lønnstillegg og innholdet i Energioverenskomsten.

Brann i enebolig i Skotselv

En enebolig i Skotselv i Øvre Eiker står i brann. Boligen er fullstendig overtent. Brannvesenet har kontroll på brannen.

Det har også tatt fyr i vegetasjonen rundt huset, opplyser Sørøst politidistrikt. En person er registrert på adressen. Vedkommende er gjort rede for og er ikke hjemme.

Nord-Korea skjøt raketter

Nord-Korea har prøveskutt tre raketter, blant dem et interkontinental ballistisk missil. mot havet øst for landet, ifølge generalstaben i Sør-Korea.

De tre rakettene ble skutt opp tidlig i morgentimene lokal tid fra Sunan-området nær hovedstaden Pyongyang og falt ned i havet mellom Nord-Korea og Japan.

Kamp om fire byer

Russland bruker alt landet har til rådighet i kampen om de fire byene Liman, Popasna, Sievjerodonetsk, Slavjansk i Donbas-regionen, sier president Volodymyr Zelenskyj. Han beskriver situasjonen som svært vanskelig og hevder de russiske styrkenes mål er å ødelegge alt som er der.

Ukrainerne bør være stolt over å ha klart å holde Russland unna i tre måneder i en krig som mange i Russland og Vesten trodde kom til å vare i tre dager, påpeker presidenten. Han ber på nytt Vesten om mer våpen for å holde Ukraina i stand til å kjempe videre.