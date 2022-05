Forbundsleder med krass kritikk før mulig streik: – KS verdsetter ikke lærerne

NTB

Utdanningsforbundet stemte blankt i lønnsoppgjøret. Dermed kan lærere i Bergen ende med å gå ut i streik om få uker.

– KS nedprioriterer nok en gang skoleverket. Dette er en ren provokasjon. Lærernes lønn har vært nedprioritert både på kort og lang sikt. KS var ansvarlig for at lærerne fikk desidert minst også i fjor. Det skjer samtidig som 20 prosent av de som underviser i landets skoler, mangler lærerutdanning. KS tar overhodet ikke ansvar for skoleverket, sier forbundsleder Steffen Handal.

Først ut i Bergen

Sentralstyret i Utdanningsforbundet skal nå ta stilling til forslaget. Dersom de avviser det, blir det streik. Handal understreker at det er svært usannsynlig at de vil akseptere resultatet.

Det er foreløpig ikke satt en dato for når forslaget skal behandles, men det er ventet at dette vil skje i løpet av kort tid. Forbundets medlemmer er ventet å bli tatt ut i streik så fort den såkalte fredsplikten på to uker er over.

Da vil rundt femti lærere fra fem skoler i Bergen tas ut i en streik, ifølge det tidligere varslede førsteuttaket. Hvordan streiken vil utvikle seg videre, og ta høyde for sommerferien, er foreløpig uklart.

Krass kritikk

– Realiteten er at KS ikke verdsetter lærerne i skoleverket. Vi trenger en arbeidsgiver som tar skolen på alvor. Jeg skjønner dersom dette går kraftig utover motivasjonen til alle landets lærere, sier Handal etter de stemte blankt til forslaget.

Han viser til at 20 prosent av alle som underviser, ikke har godkjent lærerutdanning.

– KS har selv aktivt valgt denne konflikten, den burde vært unngått, sier Handal.

KS: For store forventninger

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS vil ikke kommentere den krasse kritikken fra Utdanningsforbundet.

– Det får stå for hans regning. Disse forhandlingene har vært gjennomført på en saklig og ordentlig måte, så er det alltid vanskelig å fordele en kake som man opplever er for liten, sier han til NTB.

Han mener på sin side at det nettopp er lærerne som kronemessig har kommet best ut av forhandlingene.

– Men prosentmessig har de ikke kommet like godt ut fordi vi måtte prioritere dem med lavere lønn, sier Gangsø.

– Synes du lærerne er urimelige?

– De er ikke urimelig, men Utdanningsforbundet hadde større forventninger om utfallet av lønnsoppgjøret enn de andre rundt forhandlingsbordet var villige til å prioritere.

Også i Norsk Lektorlag og LO-forbundet Skolenes Landsforbund er det fremdeles fare for streik etter de stemte nei til riksmeklerens løsingsforslag.

Meklingen i offentlig sektor har pågått siden lørdag formiddag. Over tolv timer på overtid sier LO, YS og Akademikerne ja til årets lønnsoppgjør med KS.