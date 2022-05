Riksadvokaten: Baneheia-saken avgjøres neppe før sommeren

Viggo Kristiansen i bilen til faren, Svein Kristiansen, som kom til Ila fengsel og forvaringsanstalt for å hente ham 1. juni fjor.

NTB

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud opplyser til NRK at det trolig ikke vil komme noen avgjørelse i Baneheia-saken før etter sommeren.

Det er riksadvokaten som skal avgjøre om Viggo Kristiansen skal tiltales på nytt, eller om påtalemyndigheten skal samtykke i en frifinnende dom. Kristiansens sak etterforskes på nytt av Oslo statsadvokatembeter som deretter skal sende sin innstilling til Riksadvokaten.

– Saken er ennå ikke oversendt vårt kontor, sier Maurud til NRK.

Statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg leder den nye etterforskningen av saken mot Viggo Kristiansen etter at den ble bestemt gjenopptatt i fjor. Planen var å bli ferdig i løpet av våren, slik at en innstilling kunne oversendes Riksadvokaten i god tid før sommeren.

Venter på DNA-analyse

Men etterforskningen av den 20 år gamle dobbeltdrapssaken har tatt lenger tid enn først planlagt. Særlig har nye analyser av gamle DNA-spor åpnet for nye forklaringer i saken. Men disse undersøkelsene, som blant annet er gjennomført i utlandet, har vært tidkrevende.

– DNA-etterforskningen er ennå ikke avsluttet. Dette har tatt lengre tid enn vi hadde regnet med, sier Andreas Schei til NTB.

Den 31. mai i fjor avgjorde Høyesteretts ankeutvalg at Viggo Kristiansen skulle løslates fra fengsel. Han hadde sittet inne i 21 år da han ble løslatt i påvente av den nye etterforskningen av saken. I februar i fjor avgjorde Gjenopptakelseskommisjonen at drapsdommen mot ham fra 2000 skulle tas opp til ny vurdering.

Den vil enten medføre en frifinnelse av Kristiansen eller at det blir tatt ut ny tiltale, som i så fall vil utløse ny, full rettsbehandling av den 22 år gamle drapssaken.

Har tillit

– Det er selvsagt skuffende at avgjørelsen drar ut. Den belastning dette er for Viggo, familien Kristiansen og andre berørte, er det nok vanskelig å forestille seg. Samtidig har vi respekt for den prosess som nå er i gang og har tillit til politiet og statsadvokaten. De må få den tiden de trenger, sier advokat Arvid Sjødin til NTB.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai samme år. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

Nye DNA-analyser som er gjennomført etter gjenopptakelsen av saken, har imidlertid så langt gitt et annet inntrykk av hva som kan ha skjedd da de to jentene ble drept.

Nye prøvemetoder på DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen, som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

I politiavhør skal Jan Helge Andersen ha åpnet for at han kan ha forgrepet seg på begge ofrene i Baneheia-saken, men sier han ikke kan huske det. Andersen har imidlertid nektet for å ha utført overgrepene alene.