Helsedepartementet vil ha nye regler for blodgivning for menn som har sex med menn

NTB

Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsedirektoratet vurdere endringer i karantenereglene for blodgivning for menn som har sex med menn.

Det betyr at det kan gå mot slutten for regelverket som sier at homofile menn i et partnerforhold ikke får gi blod.

– Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet og for andre mennesker. Det er viktig å legge til rette for at de som kan og vil gi blod, kan gjøre dette på en trygg måte. Det betyr at vi må ha et regelverk som er oppdatert på faglig kunnskap om risiko for hvem som kan gi blod, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I en rekke tilfeller kan personer få midlertidig karantene mot å gi blod. Det gjelder blant annet personer som har byttet seksualpartner, tatt piercing, vært syk eller reist i land der infeksjonssykdommer som smitter med blod er utbredt.

Må vente 12 måneder nå

– Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet og for andre mennesker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

Menn som har sex med menn, må vente i minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt for å gi blod etter dagens retningslinjer. Det betyr i praksis at homofile menn som er i et forhold, ikke kan gi blod. Samme regler gjelder ikke for heterofile.

– Talspersoner for skeive har tatt opp at dagens regelverk er urimelig. Vi ser at andre land, blant annet Danmark, Sverige og Canada, nylig har gjort endringer i sine regelverk for denne gruppen. For å opprettholde tilliten til blodgiversystemet må vi ha et regelverk som er basert på faglige anbefalinger og sunn fornuft. Det må ikke være unødvendig vanskelig for noen grupper å gi blod, sier Kjerkol.

Innen april 2023

Helsedirektoratet skal samarbeide med Folkehelseinstituttet om å vurdere endringer i karantenereglene. Det skal i arbeidet ses hen til de endringene i reglene som er gjort i andre land, inkludert Sverige og Danmark, opplyser departementet. Frist for oppdraget er 1. april 2023.

I Canada har helsemyndighetene nylig fjernet ordningen som innebar at menn måtte vente tre måneder fra siste samleie med en mann før de kunne gi blod.

Statsminister Justin Trudeau sa at det er «gode nyheter for alle canadiere», men at regelen burde ha vært droppet allerede for 10-15 år siden. Han viste til at forskningen som kunne vise at det er trygt, ikke har blitt satt i gang under tidligere regjeringer.

Hansson: Skulle bare mangle

Ifølge Dagbladet stilte MDGs Rasmus Hansson tidligere denne måneden et skriftlig spørsmål til Stortinget om regjeringen vil «fjerne diskriminerende restriksjoner for homofile som ønsker å donere blod».

Hansson er glad for regjeringens avgjørelse.

– Det skulle også bare mangle. Dagens praksis og regler er basert på gammeldagse fordommer mot homofile menn. Norge trenger for det første å behandle homofile med respekt, og for det andre trenger vi mange flere blodgivere, sier han til avisa.