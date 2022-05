Redaktør reagerer på NRKs Facebook-grep: – Skuffende og elitistisk

Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

– Dette er en nedvurdering av folk flest, sier Vebjørn Selbekk.

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen mener det er «en skuffende og elitistisk avgjørelse» av NRK å legge ned Facebook-siden til «NRK Nyheter». Med over en halv million følgere er dette en av landets største Facebook-sider for nyheter, men 1. juni skrotes den helt.

– Vi ser at den offentlige samtalen skapt gjennom Facebook har begrenset verdi. Man kan stille seg spørsmål om hva kommentarfeltene tilfører det norske samfunnet av positive verdier, har nyhetsredaktør Espen Olsen Langfeldt i NRK sagt til Morgenbladet.

– Lite kledelig

Begrunnelsen får Vebjørn Selbekk til å reagere. Han har tidligere sittet i Kringkastingsrådet og er medlem av Ytringsfrihetskommisjonen.

– Det er lite kledelig for NRK som er helt avhengig av den offentlige finansieringen som du og jeg alle som er aktive på Facebook er med å gi dem, sier Dagen-redaktøren til Kampanje.

– Hva i begrunnelsen reagerer du på?

– At ordskiftet på Facebook gir veldig lite verdi. Man kan si mye om Facebook og jeg har forståelse for at dette er Big Tech og at man havner litt i lomma på dem, men dette er en nedvurdering av folk flest. Facebook har vært en positiv revolusjon for ytringsfriheten.

Tviler på ressursmangel

Allerede 24. februar stengte NRK kommentarfeltet på denne kontoen. Det skyldtes den enorme pågangen statskanalen opplevde på saker om Russlands invasjon av Ukraina. Beslutningen ble nylig tema i Kringkastingsrådet, der NRKs begrunnelse ble gjenstand for debatt.

– Hva tenker du om at det rett og slett er for krevende for NRK å moderere kommentarfeltet på Facebook?

– At NRK ikke har ressurser, det er jeg litt tvilende til. Jeg satt i Kringkastingsrådet i seks år og har sett mye av det NRK driver med og bruker ressurser på. De gjør mye. Det å la folk få lov til å si meningen sin må være en viktig oppgave det også.

– Innskrenkes ytringsfriheten som følge av denne avgjørelsen?

– Jeg er i hvert fall redd for at en gruppe mennesker ikke får muligheten til å ytre seg på den måten de ellers ville ha fått via Facebook. Man kan like eller ikke like det, men Facebook har blitt en enormt viktig ytringsarena for norske folk og vanlige mennesker. Når man tar denne avgjørelsen er det veldig viktig at man får opp gode alternativ. Jeg er i tvil om de klarer å stable det på beina, men NRK kan overraske meg. Vi får se.

– Ikke representative

Nyhetsredaktør Espen Olsen Langfeldt i NRK understreker overfor Kampanje at de fortsatt skal ha en tilstedeværelse på Facebook.

– Det er ikke slik at vi går helt ut av Facebook, men vi reduserer vårt engasjement ganske mye. Og så er det slik at noen av meldingene i kommentarfeltene har stor verdi, men vi ser dessverre for ofte at det tar en helt annen retning som har liten verdi, sier han.

NRK opprettholder blant annet sin hovedkonto på Facebook, men Espen Olsen Langfeldt legger ikke skjul på at de gjerne vil flytte debatten til egne sider.

– Vi har innført et system med NRK Svarer. Der ser vi at det blir en mer opplysende karakter i dette enn ellers.

– Selbekk mener dette er lite kledelig for NRK som er helt avhengig av den offentlige finansieringen som alle aktive på Facebook er med på å gi dem. Hva tenker du om det?

– NRK er her for å tjene alle, hele det norske folk, og ikke bare dem som er aktive på Facebook. De som er på Facebook er ikke nødvendigvis representative for hele befolkningen.

Denne artikkelen ble først publisert på Kampanje.no.