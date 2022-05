Dødsfallet i Lyngdal – politiet etterlyser vitne etter voldshendelse

NTB

Politiet ønsker å komme i kontakt med en mann i 60-årene som var på stedet under en voldshendelse i Lyngdal, der en mann døde fem dager senere.

Selve hendelsen var 13. mai, men mannen døde 18. mai.

Politiet skriver i en pressemelding at de ønsker et oppfølgingsavhør av mannen i 60-årene som var på stedet.

– Det har til nå ikke lykkes politiet å komme i kontakt med vitnet, og vi ber derfor om at han tar kontakt med politiet i Agder så fort som mulig, sier påtaleansvarlig i saken, Liv Versland Seland.

Det var på kveldstid fredag 13. mai at politiet rykket ut til en voldshendelse ved en adresse i Lyngdal. En mann i 60-årene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, og en mann i 40-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse.

Politiet valgte siden å løslate siktede, som er avhørt og ikke erkjenner straffskyld.

Fem dager etter voldshendelsen døde mannen i 60-årene.

Politiet har samtidig fått opplyst at fornærmede var utsatt for en sykkelulykke tidligere samme dag som voldshendelsen. De kan ikke utelukke at han fikk de alvorlige skadene i forbindelse med denne ulykken.

Tidligere har politiet også opplyst at det ikke er noe som tyder på at det er brukt gjenstander eller våpen under voldshendelsen.

Lyngdal Avis skrev i forrige uke at mannen skulle obduseres for å kartlegge dødsårsaken.