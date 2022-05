NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 24. mai.

Mekling på overtid

Det mekles nå over fem timer på overtid i tre forskjellige lønnsoppgjør etter at fristen utløp ved midnatt. Tusenvis kan bli tatt ut i streik ved brudd. Ved 5.30-tiden i dag morges pågikk forhandlingene fremdeles i meklingene for staten, kommunene og Oslo kommune.

Ved 3:30-tiden, etter mange timer med forhandlinger, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK at oppgjøret for stat og kommune er vanskelig, men at han har håp om å komme i mål.

– Total krig

Russland fører total krig mot Ukraina der målet er å forårsake så mange drepte og så store ødeleggelser som mulig, sier president Volodymyr Zelenskyj.

Russiske styrker har siden invasjonen startet 24. februar skutt 2.275 raketter, fordelt på 1.474 rakettangrep, mot Ukraina, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Kina håper på Xinjiang-klarhet

Kina håper FNs menneskerettssjef Michelle Bachelets besøk vil bidra til å få klarhet i det landets utenriksminister Wang Yi kaller feilinformasjon om situasjonen i Xinjiang.

Det er første gang siden 2005 at en menneskerettssjef i FN besøker Kina. FN har i årevis bedt om uhindret tilgang til Xinjiang-regionen, der menneskerettsgrupper anklager Kina for overgrep.

Petrobras-sjefen sparket

Brasils president Jair Bolsonaro gir det statlige oljeselskapet Petrobras' sjef Jose Mauro Coelho sparken etter 40 dager i stillingen, idet drivstoffprisene fortsetter å øke.

I mars ga han Coelhos forgjenger Joaquim Silva e Luna også sparken, begrunnet med stigende priser på drivstoff. Silva e Luna satt elleve måneder i stillingen.

Stadig flere henrettes

Antall henrettelser på verdensbasis steg i fjor 20 prosent fra året før, som også var et rekordår, slår Amnesty International fast i en rapport. Minst 579 henrettelser ble gjennomført i 18 land i 2021, ifølge Amnesty. Iran sto for minst 314 av disse. Rapporten tar også for seg antall dødsdommer. I fjor var det en markant økning på 40 prosent fra året før, til 2.052 dødsdommer fordelt på 56. land.

I tillegg antar Amnesty at det er avsagt tusener av dødsdommer i Kina. Kina er også landet med høyest antall årlige henrettelser, ifølge Amnesty, som ikke har tilgang på de kinesiske tallene.