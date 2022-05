Forsvarssjefen vil se nærmere på ny varslersak

Forsvarssjefen, generalmajor Eirik Kristoffersen, sier han vil se nærmere på en ny varslingssak om en major som ble dømt for fyllekjøring og for å ha prøvd å få underordnede kolleger til å lyve for politiet. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen bekrefter overfor NRK at han vil gå inn og se nærmere på behandlingen av en ny varslersak i Forsvaret.

Saken dreier seg om en offiser som i 2020 ble dømt til 36 dagers ubetinget fengsel både for fyllekjøring og for å ha prøvd å få andre – i dette tilfellet underordnede kollegaer – til å lyve om at han hadde drukket alkohol og fyllekjørt.

Hendelsen og dommen fikk ingen konsekvenser for offiserens karriere. Han mistet en kort tid sikkerhetsklareringen, men fikk den tilbake og fortsatte sin karriere på høyt nivå i Forsvaret, ifølge NRK.

Uenig i dommen

Kvinnen som arrangerte festen der hennes sjef deltok før han senere ble dømt for å ha fyllekjørt, har sendt et skriftlig varslingsbrev til Forsvarsdepartementets varslingsmottak. Varselet handler om håndteringen av saken, som har vært en stor belastning for henne.

– Motivasjonen er at ingen skal måtte føle det på samme måte som jeg gjorde da jeg varslet. Følelsen av å ikke bli trodd, eller føle seg ubetydelig og ikke like mye verdt som den man varslet på. Så kanskje det kan bli en endring i den ukulturen med at folk gjør ulovlige eller graverende ting og så fortsetter de i jobb som om ingenting har skjedd, sier Kristine Solhaug til NRK.

Majoren det er snakk om opplyser til NRK at han er uenig i dommen, selv om han også tapte anken både til lagmannsretten og Høyesterett, og sier den er sendt til behandling i Gjenopptakelseskommisjonen.

– Nå overrasker du meg med det spørsmålet

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen – som var sjef for Hæren da hendelsen fant sted – sier at han ikke kjente til saken, og selv om han ikke ønsker å kommentere enkeltsaker bekrefter han at dette høres ut som en sak han skulle blitt orientert om.

– Denne saken burde jeg fått vite om. Det burde kommet automatisk at dette er noe vi må varsle sjef Hæren om, sier han.

På direkte spørsmål om han vil se nærmere på saken, svarer han:

– Nå overrasker du meg med det spørsmålet, men ja, det tenker jeg at det skal jeg gjøre, svarer Kristoffersen.