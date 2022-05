MDGs bystyregruppe i Oslo vil ha Fornebubanen

Dronefoto av det som skal bli Fornebubanen. T-banen blir en ny T-banestrekning som skal gå fra Majorstuen til Fornebu. MDGs bystyregruppe har enstemmig vedtatt at de vil gå inn for byggingen slik det er blitt enighet om i Oslopakke 3. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslo MDGs bystyregruppe vedtok mandag kveld enstemmig at de ønsker å bygge ferdig Fornebubanen, i tråd med enigheten i Oslopakke 3.

Etter at det ble kjent at kostnadsoverskridelsen for Fornebubanen kommer opp i hele 4,5 milliarder kroner, har flere partitopper ymtet frampå om å skrote hele prosjektet, noe som har vakt sterke reaksjoner fra så vidt forskjellige partier som MDG og Høyre.

Den reforhandlede avtalen om Oslopakke 3, som inkluderte et vedtak om bompengefinansiering fra april, forutsetter et vedtak i bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken.

Ap og SV legger opp til å ta sin beslutning neste mandag, mens MDG altså vedtok å gi sin tilslutning denne mandagen.

– Dette er et viktig prosjekt for hele Oslo-regionen, som også vil gi bedre kapasitet på andre T-banelinjer og flere avganger også i Groruddalen. Å skrote enigheten nå, vil sette klimaarbeidet og satsingen på kollektivtransport mange år tilbake. Byggingen er allerede godt i gang. Dersom vi skulle stoppe nå, vil milliarder av fellesskapets penger bokstavelig talt forsvinne i et tomt hull i bakken, sier Eivind Trædal, gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, i en pressemelding.

MDGs bystyregruppe ønsker ikke å kutte i stasjoner og mener man må finne en løsning for oppgradering av Majorstuen stasjon, for å sikre at kapasiteten på Fornebubanen kan tas i bruk når banen er klar.