Åtte barn innlagt på sykehus etter kontakt med salpetersyre

NTB

Åtte gutter er innlagt på sykehus etter å ha kommet i kontakt med tønner fylt med salpetersyre inne på et industriområde på Stathelle, skriver Varden.

Operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt sier til avisen at det skal være snakk om barneskoleelever, og at hendelsen skal ha skjedd i skoletiden.

– Vi fikk melding om dette klokken 14.59. Det framstår for oss som om de har tatt seg inn over et gjerde og kommet i kontakt med et stoff som framstår som salpetersyre, sier han.

Reite sier at skadeomfanget til de åtte guttene er ukjent for politiet.

– Skadeomfanget er ukjent for oss, men det skal være snakk om avgasser fra stoffet som de har pustet inn. De ble kjørt til legevakten, opplyser han.