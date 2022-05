Stortingsrepresentant klager på kantinen – savner øl og skrelte poteter

NTB

En anonym stortingsrepresentant mener det serveres for mye «hipp» mat i stortingsrestauranten. Vedkommende savner tradisjonsmat og øl.

– Det er færre folk i restauranten enn før, mange går ut for å spise, andre har med matpakker. Det bør være et signal, skriver en anonymisert stortingspolitiker i en klage til Stortingets brukerråd, ifølge VG.

Ifølge avisen understreker vedkommende at mattilbudet er «akseptabelt», men hevder å ha fått flere henvendelser fra folk som klager på maten.

Klageren reagerer blant annet på at det bare unntaksvis serveres kokte poteter uten skall, og at det for sjeldent serveres norsk tradisjonsmat.

– Mange liker ikke poteter med skinn/skall. Kokte poteter bør tilbys hver dag, heter det i klagen.

Det reageres også på mye «hipp» mat og på at det ikke lenger selges øl/alkoholfritt øl.

Klagen skal behandles på et møte i Stortingets brukerutvalg. I den forbindelse har administrasjonen på Stortinget svart at det igjen vil bli mulig å kjøpe pils i kantinen.

– Pils ble tatt ut når det under pandemien kom restriksjoner fra myndighetene. Det gikk før pandemien så lite pils at det er utfordringer med at pils går ut på dato, heter det i svaret fra administrasjonen, ifølge VG.

Det orienteres videre om at det ikke er naturlig å servere poteter til en del av rettene som serveres, og at poteter med skall ofte er av bedre kvalitet.