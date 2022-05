A-ha avlyser flere konserter etter stemmetrøbbel for Morten Harket

Morten Harkets stemmeproblemer gjør at a-ha må avlyse flere konserter.

NTB

A-ha avlyser konsertene i Bournemouth 24. mai og Liverpool 25. mai. Vokalist Morten Harket ble nylig diagnostisert med akutt laryngitt og må hvile stemmen.

Det er bandet selv som melder om avlysningene på sin Facebook-side mandag. Ifølge Store medisinske leksikon er akutt laryngitt er en betennelse i strupe og stemmebånd.

– Vi hater å skuffe enda flere fans med flere utsettelser, men det er dessverre ikke annet vi kan gjøre enn å vente på at Morten blir bedre og krysse fingrene for showene i London og Birmingham. Behold dine billetter, vi kommer tilbake med mer informasjon så fort som mulig. Hold dere trygge i mellomtiden, alle sammen, skriver bandet.

Konserten i London skal etter planen gå fredag denne uken, mens showet i Birmingham er dagen etter. Lørdag måtte bandet også avlyse en konsert i Oslo Spektrum som følge av stemmeproblemene til Harket.

Bandet er for tiden på turneen «Hunting High and Low Live», som skulle ha vært holdt i 2020, men ble koronautsatt. Andre del av konserten er en framføring alle låtene fra «Hunting High and Low,» debutplata som kom ut i 1985.