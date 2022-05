Regjeringen vil gi brillestøtte til alle under 18 år

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil gi brillestøtte til alle under 18 år som har behov for det. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Alle under 18 år som trenger briller, skal få dekket 75 prosent av kostnadene, foreslår regjeringen.

– Dette er en ordning der alle barn fra 0–18, som har et dokumentert behov for briller, får støtte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til Aftenposten.

Unntaket er barn som trenger lesebriller, ifølge Persen, som sier at ordningen vil gi ny støtte til mange av familiene som mistet støtte i 2020.

– I tillegg vil mange flere barn få rett på brillestøtte enn tidligere, sier hun.

Laveste sats i ordningen er 900 kroner mens høyeste er 3.975 kroner. Oppfyller man kravene, kan man søke om støtte hos Nav.

Forslaget sendes nå ut på høring med frist til 10. juni. Regjeringen håper at den nye støtteordningen kan tre i kraft fra 1. august.

– Det er viktig for alle barn som trenger briller, at regjeringen nå følger opp budsjettavtalen der SV fikk på plass mer penger til en bedre brillestøtte for barn. Nå vil vi gå nøye gjennom og vurdere om regjeringens forslag er bra nok, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø.