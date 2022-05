Hunden Anton fra NRK-serien «Fra bølle til bestevenn» er død

Newfoundland-hunden Anton fra Stjørdal, kjent fra TV-serien «Fra bølle til bestevenn», har gått bort. Her med eierne Monica Sagen og Fredrik Holmen.

Den Gullruten-nominerte kjendis-hunden sovnet inn natt til søndag i påvente av en operasjon.

I første sesong av hundeprogrammet «Fra bølle til bestevenn» på NRK ble Norge kjent med newfoundlandshunden Anton fra Stjørdal. Anton, hans stahet og spesielle krav til eierne Monica og Fredrik sjarmerte det norske folk, og han ble til og med nominert til Gullruten som Årets deltaker i 2020.

Nå har den populære kjendis-hunden gått bort, melder VG.

På Antons Instagram-profil står det at newfoundlandshunden sovnet inn natt til søndag, i påvente av en operasjon.

«Anton sovnet inn på hotellet i Bergen natt til søndag sammen med meg, dagen før han skulle opereres», står det i innlegget.

«Virket fin og rolig når vi la oss og sov, om morgenen var han død. Anton vil alltid være i hjertet mitt, han var som en sønn for meg. Hvil i fred kjære Antongutten vår».

(Saken fortsetter under bildet)

Til VG forteller matfar Fredrik at den store hunden hadde slitt med pusteproblemer og at de lørdag fløy ned til Bergen slik at han skulle få ro før operasjonen som var planlagt mandag.

– Anton lå ved siden av meg i sengen og da jeg våknet søndag morgen så det ut som han lå og sov. Men han rørte ikke på seg og da jeg ristet på han var han helt stiv, sier en preget Holmen til avisen.

– Dette er tungt, legger han til.