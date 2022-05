NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 23. mai.

Meklingsfrist for kommune og stat

Ved midnatt går meklingsfristen i hovedoppgjørene for ansatte i staten, kommunene og Oslo kommune ut. Eventuell streik kan tre i kraft fra tirsdag morgen dersom partene ikke kommer til enighet.

Rettssaken etter Kongsberg-drapene fortsetter

Rettssaken mot Espen Andersen Bråthen fortsetter i Buskerud tingrett i Hokksund. Han er tiltalt for fem knivdrap, elleve drapsforsøk med pil og bue og flere andre forhold på Kongsberg 13. oktober i fjor. Mandag skal fornærmede fra Coop-butikken og fra Myntgata utenfor nødutgangen på Coop forklare seg.

USAs forsvarsminister leder Ukraina-møte

Representanter fra rundt 40 land ventes å delta på en videokonferanse i den kontaktgruppen for Ukraina som ble etablert på Ramstein-møtet i april. USAs forsvarsminister Lloyd Austin leder møtet. Ukraina har bedt dem om mer våpen.

Utsatt gjenåpning av Equinors gassanlegg på Melkøya

Equinor gjenåpner sitt gassanlegg på Melkøya i Finnmark etter brannen i september 2020. Åpningen har blitt utsatt flere ganger. Brannen i luftinntaket på en av anleggets fem store gassturbiner påførte anlegget betydelige skader. Det kan ha kostet 20 milliarder kroner å reparere, ifølge TU.

FNs menneskerettighetssjef til Kina

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, er i Kina fra mandag til lørdag. Hun skal besøke Xinjiang-provinsen, der Kina anklages for grove overgrep mot minoriteter. Det blir første gang på 17 år at en menneskerettssjef i FN besøker Kina.

VM i ishockey for menn fortsetter

Gruppespillet i ishockey-VM for menn fortsetter mandag med flere kamper i gruppespillet. USA møter Tsjekkia, Østerrike spiller mot Storbritannia, Kasakhstan møter Italia og Canada spiller mot Danmark.