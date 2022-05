Lite frykt for koronasmitte i befolkningen

Hele 87 prosent av de spurte sier i en ny måling at de mener det er trygt å gå på kafé og restaurant, med tanke på mulig koronasmitte. Illustrasjonsfoto: Javad Parsa / NTB

NTB

En av fire sier i en undersøkelse at de tror antall nye tilfeller av korona i Norge vil øke. Samtidig sier seks av ti at de ikke er bekymret for å bli smittet.