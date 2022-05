Leteaksjon etter savnet fisker i Øygarden

NTB

En fisker i 60-årene er savnet i Telavåg i Øygarden kommune i Vestland. Det er iverksatt leteaksjon for å finne mannen.

– Sist observert i det han dro ut med båten mellom klokken 12 og 14, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Båten skal ifølge Bergensavisen være en åpen grå aluminiumsbåt med påhengsmotor. Det var beboere i området som sendte ut bekymringsmelding.

Det er 14 knops vind og én til tre meter høye bølger i området.

Hovedredningssentralen leder leteaksjonen etter mannen. Kystvakt, redningsskøyte og redningshelikopter er også sendt til området.

I tillegg er politibåt og en rekke private båter ute og leter etter den savnede fiskeren.

Redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Andreas Ingsøy, opplyser til Dagbladet at de fikk meldingen om den savnede klokka 21.10.

Leteaksjonen har pågått siden da.

Ifølge Bergens Tidende er det totalt åtte fartøy og ett helikopter som søndag kveld leter etter fiskeren.

Redningsleder Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge opplyser til avisen at søket vil fortsette utover natten og at både fartøyene og helikopteret har mulighet til å søke med infrarødt kamera, radar og lys.