Politiet har avsluttet søket etter bilfører i Oslo som kjørte ned gjerde og stakk av

NTB

Politiet i Oslo har avsluttet søket rundt Ellingsrud etter en bilfører som kjørte ned et gjerde før han stakk av fra bilen.

Politiet meldte klokken 10.35 søndag på Twitter at de lette etter en bilfører som hadde utvist hensynsløs kjøreatferd.

Ifølge Avisa Oslo kjørte den mannlige bilføreren utfor en skrent, før han krasjet inn i et gjerde og løp fra stedet da politiet forsøkte å stoppe ham.

Politiet skriver på Twitter at bilen hadde en del materielle skader etter utforkjøringen.

Operasjonsleder Marita Aune sa til VG at det var trafikale forhold som gjorde at politiet i utgangspunktet ønsket å stanse bilen, og at bilføreren blant annet kjørte inn i et boligfelt uten at politiet klarte å få kontroll på bilen.

Politiet mistenker at personen har kjørt i ruset tilstand, og opplyser at de trolig vet hvem bilføreren er.

Klokken 12.41 melder politiet at søket etter bilføreren er avsluttet. Det er opprettet sak på forholdet.