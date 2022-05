36-åring frikjent for å ha bitt nesetippen av mann under krangel om Tinder-date

NTB

I 2018 bet en nå 36 år gammel mann nesetippen av en annen mann under en krangel om en Tinder-date. Lagmannsretten mener 36-åringen bet i nødverge.

Hendelsen skjedde i Stavanger i mars 2018. 36-åringen var på et utested sammen med en kompis og en kvinne han hadde møtt gjennom datingappen Tinder. På utestedet var også en annen mann som hadde hatt kontakt med den samme kvinnen på Tinder, skriver Stavanger Aftenblad.

Da 36-åringen, kompisen og kvinnen gikk fra stedet, fulgte den andre mannen etter og tok tak i armen til kvinnen, ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett. Da oppsto det en slåsskamp mellom ham og 36-åringen der begge utvekslet slag. Under slåsskampen bet 36-åringen nesetippen av den andre mannen da de to havnet på bakken.

I tingretten ble 36-åringen dømt til elleve måneders fengsel. Men lagmannsretten mener at bittet skjedde i nødverge, og han blir derfor frikjent.

Lagmannsretten skriver at «hendelsen gikk svært fort og at det ikke kan sees bort fra at tiltaltes hender ble holdt fast og at han fikk pusteproblemer og panikk». De mener at 36-åringen ikke hadde andre handlingsalternativer.

De skriver også at det ikke er bevist at mannen forsøkte å bite fornærmede i nesen, men at han prøvde å bite mot ansiktet eller hodet og at han gjorde det for å avverge det ulovlige angrepet han ble utsatt for.